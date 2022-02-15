«تموين دمياط» يحرر محضرين ضد محلين لإعلانهما عن أوكازيون وهمي

نفذ رجال الرقابة التموينية في دمياط، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة، على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية لمنع الاستغلال والجشع وضبط الأسعار، بإشراف علي الغزاوي مدير عام تموين دمياط، وتم ضبط محلي ملابس أعلنا عن تخفيضات أوكازيون بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 43 مخالفة تموينية متنوعة، منها: 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لتعبئة مواد غذائية في مطبوعات وأكياس سوداء، 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين ضد موزع غاز لا يحمل كارنية، محضر ضد بدال تمويني لعدم إعلان أسعار، ومحضرين عرض لحم مكشوف.

اقرأ أيضا «التموين» تكثف حملاتها في الشوارع للتفتيش على محلات الأوكازيون الشتوي

رقابة محطات الغاز وتموين الوقود

وجه علي الغزاوي وكيل وزارة التموين في دمياط، رجال الرقابة التمونية والتجارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات بالمديرية، بشن عدة حملات علي محطات الغاز وتموين الوقود بالمحافظة، وتحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية لمنع الاستغلال.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملاتها على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بالعمل على إحكام الرقابة على المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات تلاعب بها، ونفذت المديرية حملات متتالية، رصدت خلالها مخالفات تتعلق بـ: نقص وزن رغيف الخبز، عدم الإعلان عن أسعار السلع، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، عدم القيد في السجلات، عرض لحوم مكشوفة للبيع، ومخالفات أخرى.