برومو مسلسل الاختيار 3 يقترب من مليون مشاهدة بعد 12 ساعة من عرضه

حقق برومو مسلسل الاختيار 839 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة، ليقترب من المليون الأول عبر الصفحة الرسمية لمسلسل «الاختيار» عبر «فيس بوك».

برومو مسلسل الاختيار

«حقائق تعرض لأول مرة».. بهذه الكلمات بدأ برومو مسلسل الاختيار أحداثه، التي تعرض في شهر رمضان 2022، حيث يجمع العمل عددا كبيرا من الأبطال، منهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، ومن إخراج بيتر ميمي.

ومن العبارات التي جاءت أيضا خلال البرومو، «بلد على حافة الحرب الأهلية»، ليعلق الفنان كريم عبدالعزيز بصوته خلال البرومو: «مصريين هينزلوا قصاد مصريين»، ليرد عليه أحمد السقا خلال البرومو «يعني قنابل موقوتة وسط المصريين».

بطولات وطنية في الاختيار 3

كما جاء خلال برومو مسلسل الاختيار، كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، كما كان للفنان خالد الصاوي ظهور مميز خلال البرومو .

وينتظر جمهور مسلسل «الاختيار 3» حكايات وسردا للبطولات الوطنية، حيث تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل عن البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته، ويعد من الأعمال الفنية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أبطال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار

ويشهد مسلسل الاختيار الجزء الثالث مشاركة عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنانون أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، كما حرص المخرج بيتر ميمي على جمع عدد كبير من الفنانين، ومنهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.