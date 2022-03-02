تعرف على أبطال مسلسل الاختيار 3.. يعرض في دراما رمضان 2022

يترقب الكثيرون القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022، إذ ستضم العديد من الأعمال الفنية المميزة، ومن أبرزها مسلسل الاختيار 3، خاصة بعد نجاح الجزأين السابقين اللذان عرضا خلال العامين الماضيين.

ويأتي مسلسل الاختيار 3 ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والبالغ عددها 14 مسلسلًا خلال السباق الرمضاني للعام الجاري، وتتنوع ما بين الدراما والكوميديا والأعمال الوطنية.

مسلسل الاختيار 3.. أبرز أعمال دراما 2022

وسيشهد مسلسل الاختيار الجزء الثالث، مشاركة عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم الفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين سيجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين ومنهم: «أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري»، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل، عن البطولات الوطنية التى يقدمها رجال الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته، ويعد من الأعمال الفنية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

قصة أحداث الجزأين السابقين من المسلسل

وعرض الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2020، إذ دارت أحداثه حول ملحمة «البرث» التي وقعت في عام 2017، وجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد البطل عقيد أركان حرب، أحمد منسي والخائن هشام عشماوي، الذي أدى دوره الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته عددًا من الفنانين منهم: «أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد»، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أما الجزء الثاني الذي عرض في رمضان العام الماضي، فشارك فيه كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد والفنان الراحل هادي الجيار وأحمد حلاوة، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.