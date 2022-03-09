باهر دويدار: مسلسل الاختيار يسهم في تشكيل الوعي وسيصبح «مرجع تاريخي»

قال المؤلف باهر دويدار، إن أحد مهام الدراما هو توثيق تاريخ الأبطال، وتشكيل وعي الأشخاص، وهذا ما حدث في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكن حدثت فجوة وأصبح هناك جيل ليس لديه معلومات بسبب ظهور السوشيال ميديا، وجرى ترويج معلومات غير دقيقة، لافتا إلى أنه وجب تقديم المحتوى في شكل درامي جيد لزيادة الوعي لدى الأجيال المختلفة.

مسلسل الاختيار بعد 50 عاما سيكون مثل كتاب التاريخ

وأضاف «دويدار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الجزء الأول من مسلسل الاختيار، كانت الصعوبة في الوصول للمعلومة، ولكن ساعدته جهات كثيرة وأوصلته لتفاصيل كثيرة شديدة الدقة، وجرى التعامل مع المسلسل باعتباره وثائقي، لأن المسلسل بعد 50 عاما سيكون مثل كتاب التاريخ، ولكن بسهولة أمام الجميع، كما أتاح للأجيال الصغيرة التي لديها شراهة للمعرفة فرص التعرض للمعلومات.

توجيه الأجيال الصغيرة

وأكد المؤلف باهر دويدار، أنه يجب توجيه الأجيال الصغيرة للبحث عن المعلومات، وكما جرى عرض كثير من أبطال مسلسل الاختيار في الجزئين الأول والثاني، ستكون هناك أحداث وشخصيات جديدة في الجزء الثالث من الاختيار المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

الاحتفال بيوم 9 مارس

واحتفلت الدولة المصرية، اليوم، الموافق التاسع من مارس، بعيد الشهيد، الذي يتزامن مع استشهاد الفريق الأول والقائد عسكري الذي شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الضابط عبدالمنعم رياض، وسط حضور رموز الدولة المصرية وتكريم أسر الشهداء.