جدول تدريبات المعلمين المتخلفين عن اختبارات الترقي المحددة مسبقا

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين جدول تدريبات المعلمين المستهدفين للترقي ممن تخلفوا عن المواعيد الأولى التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني أنّ التدريب يبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 4 أبريل المقبل ويستمر حتى يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر، مشددة على المعلمين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل.

جدول تدريبات المعلمين المستهدفين للترقي عن عام 2020-2021

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين جدول تدريبات المعلمين المستهدفين للترقي عن عام 2020-2021 كالآتي:

- يوم الاثنين الموافق 4 أبريل حتى 9 أبريل تدريب معلمي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية ودمياط والبحيرة الإسكندرية والجيزة والقاهرة وديوان عام وزارة التربية والتعليم.

- يوم الأحد الموافق 10 أبريل حتى يوم السبت الموافق 16 أبريل، تدريب معلمي محافظات المنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وأسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وقنا وبني سويف والمنيا ومطروح والوادي الجديد.

- يوم الأحد الموافق 17 أبريل حتى الأحد الموافق 24 أبريل تدريب معلمي جميع المحافظات لمن تخلفوا عن المواعيد السابقة.

خطوات تسجيل شهادة الصلاحية للمعلمين وجاءت الخطوات كالتالي:

- للتوصل لحل أي مشكلة يجب التواصل مع الدعم الفني التابع له بالفرع.

-الدخول على الرابط.

-الضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بُعد.

-الضغط على تأكيد للدخول على المنصة.

-الضغط على الترقي.

-اضغط على زر تسجيل جديد.

-ادخل كود المعلم ثم اضغط على بحث في حالة كون المعلم مستهدف للترقي 2020-2021 ثم الانتقال للشاشة التالية وفي حالة أن المعلم غير مستهدف تظهر له الرسالة التي تفيد ذلك، وإذا قام المعلم بالتسجيل من قبل تظهر له رسالة تفيد بأنه سبق له التسجيل.

- في حالة دخول المعلم لشاشة البحث في غير موعد محافظته، تظهر له رسالة تفيد بأن محافظته ليست مستهدفة في هذا اليوم، وعليه الالتزام بجدول المواعيد.

- تظهر شاشة استكمال البيانات الأساسية وعلى المعلم التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود خطأ بها، عليه التوجه إلى إدارة الإحصاء التابع لها لتعديل البيانات والحصول على صحيفة أحوال بعد التعديل تفيد صحة ذلك وإرسالها للدعم الفني للفرع التابع له لتصويب الأخطاء بعد التأكد من إدخال رقم الهاتف المحمول، ويتم إرسال كود الدفع عليه والبريد الإلكتروني وباقي البيانات باللون الأبيض ثم الضغط على حفظ بيانات التسجيل.

- تظهر شاشة بيانات الدخول وهو كود المعلم وكود الحجز الذي يعد كلمة السر للدخول وحجز التدريب والاختبار «يجب على المعلم حفظ كود الحجز لأنه يعتبر كلمة المرور للدخول على التدريب ثم الضغط على موافق».

- إدخال كود المعلم وكود الحجز ثم الضغط على زر دخول المستخدم للتدريب.

- تظهر شاشة تسجيل دورة جديدة لحجز تاريخ التدريب والاختبار اضغط على زر تسجيل، اضغط على زر تسجيل لتحديد موعد التدريب والاختبار ثم اضغط على زر حفظ الموعد ليظهر موعد التدريب بجدول الدورات المسجلة.

- تظهر شاشة بيانات المعلم ثم اضغط على زر فوري للحصول على الرقم المرجعي للدفع.

- وبعد الدفع ادخل مرة أخرى من جديد على الرابط ثم أدخل كود المعلم وكود الحجز، ثم اضغط على زر دخول المستخدم للتدريب الذي سوف يتاح للدخول على التدريب بعد الدفع مباشرة.

- تظهر شاشة اضغط على زر دخول التدريب والاختبار.

- تظهر شاشة التعليمات بعد القراءة لها اضغط على المربع الصغير بموافقة ثم اضغط على زر موافق.

- تظهر شاشة النشاط الأول «pdf» بعد الاطلاع عليه، ابدأ الاختبار بالضغط على زر بدء أسئلة النشاط.

- تظهر شاشة الاختبار مكونة من أربعة أسئلة بعد الإجابة، اضغط على زر تأكيد الإجابة.

- إذا لم تتجاوز النشاط الأول تظهر شاشة اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثاني.

- المحور الثاني، هو الفيديو، وبعد الاستماع، ابدأ الاختبار بنفس الخطوات السابقة للمحور الأول في النشاط.

- إذا لم تتجاوز المحور الثاني تظهر شاشة اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثالث أي الباوربوينت اضغط على رجوع.

- المحور الثالث في الباوربوينت بعد الاطلاع عليه اضغط على بدء الأسئلة.

- إذا تم استنفاد كل المراحل ولم يحالفك الحظ، يتم تحويلك إلى صفحة المصادر.

- بعد الانتهاء من الاختبار تظهر لك إفادة بالتدريب.