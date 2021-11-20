 4 شروط من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن ترقيات 2021

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن ترقيات 2021 هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح شهادة الصلاحية اللازمة، لشغل وظائف المعلمين وتغيير المسمى الوظيفي طبقا للمعلومات المتاحة، وأن باقي اشتراطات شغل تلك الوظائف أو تغيير المسمى الوظيفي، هو شأن يخص المديريات التعليمية.

شروط الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن ترقيات 2021

وأكد حجازي في تصريحات صحفية له، أن هناك 4 شروط من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن ترقيات2021، منها ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات والضوابط المحددة بشأن ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا، وذلك من خلال موقع بيانات كادر المعلم، والتأكد من سلامة صحة كافة بيانات المتعلقة بالمعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2021-2020 المحددة بالمختصين واستيفائها، ومراجعة جميع البيانات التي تمر رفعها من قبل، وذلك قبل غلق الموقع في 20221/12/2.

كشوف شهادة الصلاحية

وأضاف حجازي، أن المعلمين غير المستوفين للشروط المحددة بشأن الترقي في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة، يجب على الجهات المنوطة مثل شئون العاملين بالإدارات التعليمية استخراج قائمة بيانات لهؤلاء المعلمين غير المستوفين، معتمدة من مدير عام الإدارة، وإرسال الكشوف المتسببة في إدراج هؤلاء المعلمين في كشوف شهادة الصلاحية اللازمة للترقي ونتائج التحقيق.

الشروط المطلوبة للمعلمين الذين لديهم أخطاء في بيانات صحف أحوالهم

- مستند خطاب صريح واضح ومعتمد من قبل مدير المديرية موجه إلى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، يطلب فيه التصويب من الوظيفة الخطأ إلى الوظيفة الصواب دون أدنى مسئولية على الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صورة مطابقة للأصل من القرار الخاطئ الذي يجرى فيه التعديل.

- صيحفة أحوال جنائية «فيش وتشبيه».

- صورة طبق الأصل من عقد العمل كمعلم مساعد أو من قرار التعيين، موضحا به الوظيفة المتعاقد أو المعين عليها بصب الأحوال.