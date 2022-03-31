فودة: القوافل الطبية توقّع الكشف على 20 ألفا من أهالي جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة كانت الأولى على مستوى الجمهورية في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنّ المنشآت الصحية وعددها 12 جاهزة للتشغيل الفعلي عقب الانتهاء من المنظومة.

وأضاف فودة لـ«الوطن»، أنّ القوافل الطبية التي تزور الوديان والتجمعات البدوية في مدن جنوب سيناء حققت نجاحات كبيرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على نحو 20 ألف مواطن في الوديان والتجمعات البدوية، وتقديم خدمات العلاج والكشف والتحاليل الطبية بالمجان.

تسجيل 106 آلاف مواطن في المنظومة

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تسجيل 106 آلاف و491 مواطنا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أنّ وحدات طب الأسرة بمدن جنوب سيناء جاهزة للتشغيل في المنظومة.

وأجرى وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، يرافقه اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والسيد عوض، عضو مجلس النواب، جولة تفقدية في مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، تفقد خلالها وحدات طب الأسرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.

خدمات الكشف الخاصة بالمبادرات الرئاسية

وقال إنّ الوحدات الطبية تضم عيادتين رعاية أساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلا عن عيادة أسنان ومعمل دم ومعمل طفيليات، فضلا عن تقديم خدمات الكشف الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية.

مستشفى رأس سدر

وطالب السيد عوض، عضو مجلس النواب، بسرعة تشغيل المستشفى لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير أطقم طبية في جميع التخصصات المحرومة منها المحافظة.

يذكر أنّ مستشفى رأس سدر تبلغ مساحته 4 آلاف و475 مترا مربعا، بطاقة استيعابية 93 سريرا، حيث يضم (16 سرير طوارئ، 46 سريرا داخليا، و11 سرير رعاية مركزة، 8 حضانات، 12 سريرا للغسيل الكلوي)، فضلا عن 4 غرف للعمليات، ويقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، و9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات، وجارٍ الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المدينة.