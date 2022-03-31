شوبير عن استقالة وائل جمعة من المنتخب: تفتكروا هتكون الأولى ولا الأخيرة؟

علق الإعلامي أحمد شوبير على الاستقالة التي تقدّم بها وائل جمعة مدير منتخب مصر من منصبه، عقب فشل الفراعنة في التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالجولة الحاسمة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2022.

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «تفتكروا استقالة وائل جمعة هتكون أول استقالة من جهاز المنتخب ولا آخر استقالة؟».

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