إتاحة التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي.. الاثنين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي والذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبار في المحاولة الأولى للاختبار، لإعادة اختبارهم مرة ثانية دون رسوم، بداية من يوم الاثنين 4 أبريل 2022 وحتى الخميس 21 من نفس الشهر.

إتاحة المنصة للحصول على شهادة الصلاحية لكل من تخلف

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، إن ذلك نظراً الالتماسات المقدمة من بعض المعلمين المستهدفين للترقي بإتاحة المحاولة الثانية للاختبار، ولتنفيذ اختبارات الترقي لعام 2021/2022 خلال الفترة الحالية لأعضاء هيئة التعليم المستهدفين للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي، وما ورد من فروع الأكاديمية المهنية بالمحافظات بشأن المعلمين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى ويلتمسون الموافقة على إتاحة دخول الاختبار مرة ثانية.

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مواعيد إتاحة المنصة للحصول علي شهادة الصلاحية لكل من تخلف عن الدخول في ميعاد محافظته السابق ومن استنفذ المحاولة الأولى ومتوقف على صفحة المصادر، مشيراً إلى أنه تم إتاحة محاولة أخرى لمن لم يتخطوا المرة الأولى للمتوقفين على صفحة لمصادر.

مواعيد التسجيل والتدريب على المنصة الرئيسية للمعلمين

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول مواعيد المتاحة للتسجيل أو استكمال التدريب علي المنصة الرئيسية للمعلمين المرشحين للترقي ولم يجتازوا الاختبار الأول وهي كالتالي:

- من يوم الاثنين 4 أبريل إلي السبت 9 أبريل 2022 محافظات «البحر الأحمر - جنوب سيناء - شمال سيناء - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - الشرقية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - الجيزة - القاهرة - ديوان عام الوزارة».

- من يوم الأحد 10 أبريل إلي يوم 16 أبريل 2022 محافظات «المنوفية - الدقهلية- الغربية - القليوبية - كفر الشيخ- الفيوم - أسوان - الأقصر - سوهاج- أسيوط - قنا- بني سويف - المنيا- مطروح - الوادي الجديد».

- من يوم 17 أبريل إلي يوم 24 أبريل 2022 محافظات «جميع المحافظات لمن تخلفوا عن المواعيد السابقة».