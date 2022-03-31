التعليم تنتهي من أول خطوة في امتحانات الثانوية العامة 2022

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة 2022، المقرر أن تنطلق يوم 11 يونيو المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 31 مارس آخر موعد لتسليم بيانات بالاستراحات المعدة لامتحانات الثانوية العامة، وأسماء مشرفي الاستراحات بالمديرية والادارات التعليمية موضح بها (اسم الاستراحه - اسم المشرف - عنوان الاستراحة - تليفون الاستراحة – تليفون المشرف - السعة).

تسليم استمارات الملاحظين بامتحانات الثانوية العامة

كما أكدت الإدارة العامة للامتحانات، أن اليوم آخر موعد لتسليم استمارات 1 عضوية سري لـ«الملاحظين» للمدارس الثانوية والإعدادية وديوان المديرية، ودواويين الإدارات التعليمية التابعة للمديريات، للجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت الإدارة العامة للامتحان، أن المديريات التعليمية ستنتهي اليوم من تسليم بيان بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بالمحافظات، للجان والمراقبة بالقطاعات موضح فيها اسم اللجنة والعنوان - رقم التليفون الأرضي - رقم مسلسل الإحصاء - الرقم التعريفي - الرقم الإلكتروني - سعة اللجنة - عدد الطلاب بها، ونسخة ورقية معتمدة ومختومة + أسطوانة CD.

تسليم استمارات اللجان المختارة لامتحانات الثانوية العامة

وقالت الإدارة العامة للامتحانات: «يتم تسليم بيان بالمدارس الثانوية والإعدادية بالإدارات التعليمية، وإخطار الأمن والإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة لهذا العام 2021-2022، لجان أساسية ولجان احتياطية وموافقتها عليها والتعديلات التي تمت عليها والمبررات».

وأكدت الإدارة العامة الامتحانات، أن تكون اللجان المختارة غير مدرجة في أعمال الصيانه البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان من جانب هيئة الأبنية التعليمية، وأن تكون سعة الحجرة بلجان الثانوية العامة 16 طالبا، ألا تقل اللجنة الاحتياطية عن 300 طالب.