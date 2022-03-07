بدء تدريب وتسجيل المعلمين المرشحين للترقي في 3 محافظات اليوم

للأسبوع الثاني علي التوالي، يواصل المعلمون المرشحون للترقي لعام 2020-2021، التسجيل للتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير)، وذلك عبر منصة «المعلم».

تدريب معلمي المنوفية وقنا والجيزة للحصول علي شهادة الصلاحية

ويبدأ، اليوم الاثنين، الموافق 7 مارس، ولمدة 3 أيام، تدريب معلمي محافظات محافظات المنوفية وقنا والجيزة المرشحين للترقي للحصول علي شهادة الصلاحية، بعد التسجيل علي الرابط، وذلك عبر منصة «المعلم».

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابطا للتسجيل والتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين، لافتة إلى أنه تم تصمم البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمينمن قبل بعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تم الاستعانة بهم.

10 تعليمات للتسجيل والتدريب لترقي المعلمين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، إرشادات الأكاديمية المهنية للمعلمين التسجيل للتدريب عن بعد للحصول على شهادة الصلاحية، وهي كالتالي:

- قراءة الإرشادات قبل الدخول على المنصة الرئيسية منصة «المعلم».

- الدخول علي المنصة الرئيسية.

- مراعاة تسجيل البيانات بشكل صحيح طبقاً لصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة.

- تحري الدقة في كتابة البيانات والاحتفاظ جيداً بكود الحجز وكلمة المرور، لتتمكن من الذهاب لصفحة الدخول ودخولك كمستخدم لحجز برنامج تدريبي.

- بعد التسجيل يظهر جدول به بيانات الدورات التدريبية التي قمت بحجزها والإطلاع علي المادة التدريبية للنشاط وفقا لكل برنامج تدريبي.

- البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمستهدفين للترقي مقسم إلى عشرة أنشطة بكل برنامج.

- كل نشاط يتبعه أربعة أسئلة، ولا يتم البدء للدخول علي تلك الأسئلة إلا بعد الإطلاع علي المصد المتاح (فيديو- مادة علمية - ملخص)، ولكل نشاط ثلاث محاولات، وكل منها تختلف في نوع المصدر المعرفي المعروض والسئلة الخاصة به.

- في حالة بدء الأسئلة لا يمكن الرجوع إلى مصدر النشاط مرة ثانية، ولابد من الإجابة عل الأسئلة، وفي حالة غلق البرنامج التدريبي أثناء بدء الأسئلة لا يمكن العودة لذلك النشاط مرة أخري.

- في حالة استنفاذ الثلاث محاولات المخصصة لاجتياز أسئلة أحد الأنشطة يتم الانتقال لصفحة مصادر أخرى يمكن الاطلاع عليها، ثم إعادة الدخول للمنصة بعد 48 ساعة وإتاحة حجز الدورة التدريبية مره أخرى.