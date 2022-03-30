«التعليم» تنهي استعداداتها لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من تدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدة أن التدريب يشمل معلمي المرحلة الأساسية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، مشددة على المعلمين بضرورة الاستفادة منه.

وقالت المديريات التعليمية، في بيان لها، أن البرنامج التدريبي يشمل فنيات صياغة المفردات الاختبارية، موضحة أن الهدف من البرنامج التدريبي أن يكون المعلمون في النهاية قادرين على معرفة المفهوم الحقيقي والواقعي للتقويم وذكر مبررات تطوير أساليب التقويم والتعرف على أساليب التقويم البديل لأداء المتعلم.

البرنامج التدريبي يجعل المعلم قادرا على تصنيف نواتج التعلم

وأضافت المديريات، أنه تم التنبيه على المعلمين بضرورة الالتزام بحضور هذه التدريبات لتحقيق الاستفادة الملثى منها، ووضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدتها الوزارة ووفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة التدريب وإلزام المعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن البرنامج التدريبي يجعل المعلم قادرا على تصنيف نواتج التعلم إلى معرفية ومهارية ووجدانية ويحلل وحدة دراسية في مادة تخصصه موضع بها نواتج التعلم وأساليب التقويم، مؤكدة أن التدريب يشمل كيفية صياغة فنيات الأسئلة في جميع المقررات الدراسية، ويأتي في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت المديريات، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي التي تعقد 2 أبريل المقبل، ورقيا في لجان مطبقة لجميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، ووفق فلسفة التعلم الجديدة، موضحة أن الامتحانات تختلف من كل مدرسة ويتم وضعها من قبل موجهي المواد في الإدارات التعليمية.