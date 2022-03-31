«التموين» تعلن أسعار اللحوم في منافذ القطاع الخاص.. تبدأ من 55 جنيها

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، سواء كانت معرض «أهلًا رمضان»، الذي أسفر عن وجود 8 آلاف منفذ حتى الآن، إضافة إلى المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات الدولة المصرية.

أسعار اللحوم في منافذ القطاع الخاص

وأضاف متحدث الوزارة خلال لقاء مع مراسلة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة إكسترا نيوز: «في أحد منافذ القطاع الخاص التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين يبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة 95 جنيها بنفس سعر المجمعات الاستهلاكية، و80 جنيهًا للحوم البرازيلي مقارنة بـ85 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية، أما سعر اللحوم الهندي المجمدة فهو 55 جنيهًا، و48 جنيهًا للدواجن المجمدة».

ضبط الأسواق وزيادة المعروض

وتابع، أن الحكومة تستهدف زيادة المعروض لضبط الأسواق والأسعار، داعيا المواطنين إلى التوجه لمنافذ الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود 3 آليات للوصول إلى أكثر المناطق كثافة سكانية، مثل المجمعات الاستهلاكية ومشروع "جمعيتي" والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة بواقع 300 سيارة منها 40 سيارة في محافظة الجيزة.

وواصل: «نستخدم المعارض والشوادر لعرض الأسعار، إضافة إلى منافذ أمان نحو 996 منفذًا، كما أن شبكة التوزيع التابعة للدولة ممثلة في الوزارات المعنية وصلت إلى المواطنين في كل الأماكن لضمان عدم التكالب على السلع واللجوء إلى التخزين».

ولفت، إلى أن وزير التموين عقد سلسلة اجتماعات قبل بداية رمضان بشهرين، وذلك مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية.