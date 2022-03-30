«التموين»: 8 آلاف معرض «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معارض «أهلا رمضان» مختلفة هذا العام، ووصل عددها إلى 8000 معرض على مستوى الجمهورية، و200 شادر تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية و15000 شادر تابع لوزارة التنمية المحلية، و996 تابعا لأمان التابعة لوزارة الداخلية، و1300 مجمع يقدم تخفيض.

توجيهات بتوفير السلع التموينية

أضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك توجيهات لتكون معارض أهلا رمضان مستمرة حتى بعد نهاية الشهر الكريم، وسيجري صرف البطاقات التموينية من 1 أبريل المقبل، وسط وجود تخفيضات واقعة وميسرة، لأن السلع أقل بنسبة 30% عندما يتم بيعها في معارض أهلا رمضان.

أسعار السلع التموينية

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر السكر في المبادرة 10 جنيهات وخارج المبادرة 12 جنيها، والدقيق 8 جنيهات، وفي الخارج يصل لـ12 جنيها، أما كيس الأرز فسعره 9 جنيهات، و12 جنيها خارج المبادرة، والمكرونة 9 جنيهات والخارج 14 جنيها، واللحوم السودانية 95 جنيها، أما المجمد جرى تخفيضه 5 جنيهات، ليصبح 80 جنيها طوال شهر رمضان، وكيلو الدواجن المجمد 48 جنيها.

واشار إلى أن السلع يوجد منها فائض كبير استراتيجي، وقائمة السلع التموينية 27 سلعة، يستفيد منها 64 مليون شخص، متابعا: «في شهر أبريل مش هيبقى في نقص في السلع سواء في المخازن، وعددها 1500 مخزن، وجرى التسليم لـ40 ألف منفذ حول الجمهورية».