وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي على الخبز بعد انتهاء الأزمة الحالية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إنه يجب أن تتحرك الحكومة والبرلمان بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين بشأن ارتفاع السلع.

تحرير سعر رغيف الخبز

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها، مؤكدا أنه يتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز «الدقيق حر»، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

وضع التكلفة في كارت الأموال

وتابع أن منظومة الخبز تكون مثل السلع التموينية، ويتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الأموال.