«التموين»: 24 جنيهاً سعر لتر الزيت بمعارض «أهلاً رمضان» وكيلو اللحمة بـ80

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، ضخ آلاف الأطنان من الزيت ومنتجات الشركة فى معارض «أهلاً رمضان»، بأسعار مخفضة عن مثيلات نفس السلع فى الأسواق الخارجية، لتخفيف العبء عن المواطنين، فضلاً عن منح المواطن الحرية فى شراء ما يرغب من كميات دون حد أقصى.

وقال المهندس أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن الشركة قررت ضخ الزيت بسعر مخفض للمواطنين عن السعر الموجود فى السوق، مشيراً إلى أن سعر زجاجة الزيت العادى 900 ملى بـ24.5 جنيه، بدلاً من 28 جنيهاً، وسعر زجاجة الزيت عباد الشمس 900 ملى بـ26 جنيهاً بدلاً من 29 جنيهاً، وسعر زيت بذرة القطن بـ26 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً. وأوضح «عبدالوهاب»، لـ«الوطن»، أن الشركة تهدف لتحقيق إيرادات 4 مليارات جنيه، منوهاً بأنها تشارك بمنتجاتها فى معارض «أهلاً رمضان» فى المعرض الرئيسى المقام فى مدينة نصر، وأيضاً فى فروع المعرض بالإسكندرية وكفر الشيخ.

وكشف «عبدالوهاب» أن الحرية فى شراء الكميات متاحة فقط للمواطن للاستهلاك، وغير متاحة للتجار بغرض البيع، قائلاً: «ممنوع على التجار شراء كراتين الزيت من المعرض حتى لا يتم بيعها للمواطنين بأزيد من سعرها»، وأن الشركة تسهم فى إنتاج الزيت التموينى بـ15 طناً شهرياً من حجم الزجاجة 1 لتر والتى تباع على بطاقة التموين بـ25 جنيهاً، وأيضاً الزجاجة 800 مللى والتى تباع على البطاقة بـ20 جنيهاً، فضلاً عن إنتاج المنتجات الحرة مثل زيت خليط «كوكى»، والذى تم تخفيض سعره من 28 إلى 24٫5 جنيه، وأيضاً باقى منتجات الشركة من المنظفات بأنواعها البودرة والسائلة والصابون بأنواعه والمطهرات ومعطرات الجو.

كيلو الأرز بـ8.5 و«كرتونة البيض» بـ48 جنيهاً

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المواطن يشعر حالياً بتوافر السلع، وإن أحد المعارض فى فيصل يشهد إقبالاً كبيراً جداً من المواطنين، وتستمر الشوادر والمنافذ طوال العام وليس فى شهر رمضان الكريم فقط، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين. وأضاف «خليل»، فى تصريحات اليوم، أن اللحوم البرازيلى متوفرة الكيلو بـ80 جنيهاً فقط، وسعر الزيت 24 جنيهاً للتر والأزر بـ8.5 فى المعرض، وكيس السكر بـ9.5 جنيه فقط، كما أن كرتونة البيض بـ48 جنيهاً فقط فى المعارض.

إنشاء 500 مخزن للسلع الاستهلاكية فى المحافظات

وأوضح رئيس قطاع التجارة بالتموين أنه تم إنشاء 500 مخزن فى مختلف المحافظات وتتسع لسعة تخزينية تستمر لـ6 شهور، ومُميكنة فورياً، إذ تتم إعادة مكان السلع عندما تنتهى، مؤكداً أن هناك قاعدة بيانات عريضة للمصانع والشركات ومختلف الأماكن، وتتاح البيانات لمختلف الوزارات وبالتنسيق فيما بينها، لافتاً إلى أن هناك اكتفاء ذاتياً من الدواجن والسكر، وسط تنسيق بين وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتموين.

إقبال على المعارض فى محافظتى الإسكندرية وقنا

وقال «خليل»: «لدينا 171 منفذاً، ونوجد فى مختلف الأماكن لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، ولدينا 21 منفذاً متنقلاً وسيارات متحركة تجوب المحافظات وتتمركز فى الميادين العامة والشوارع ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الشعبية لإمداد المواطنين بإمداد المواطنين بالكثير من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تهم المواطن».

«القصير»: توفير المواد الغذائية فى 170 منفذاً لـ«الزراعة» بتخفيضات تصل إلى 30%

وفى السياق نفسه، افتتح السيد القصير، وزير الزراعة، اليوم ، معرضاً للسلع الأساسية للمواطنين تحت عنوان «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان فى الجيزة، فى إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت الأسبوع قبل الماضى 21 منفذاً متنقلاً للمحافظات، محمَّلة بجميع السلع الأساسية، تحمل منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة.

وأشار «القصير» فى بيان،اليوم ، إلى أن الوزارة تعمل على توفير جميع السلع عن طريق 170 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بشكل دائم تقل أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية بشكل كبير، وتبيع جميع السلع التى تحتاجها الأسر، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، بمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن منافذ الوزارة توفر لحوماً بلدية بسعر 130 جنيهاً للكيلو، والبيض بسعر مخفض، إلى جانب جميع أنواع الخضراوات والفاكهة، والأرز والمكرونة والعسل والزيت والزبدة ومنتجات الألبان والدواجن والبقوليات، وبأسعار أقل 30% عن الأسواق.

وأكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة كان لها السبق فى تبنى هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس بإعلان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى المنتجات الأخرى بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن منتجات وزارة الزراعة رخيصة السعر مقارنة بباقى الأسواق، لأنها دون حلقات وسيطة وتسويقية، ويقام معرض «خير مزارعنا لأهالينا» على مساحة تتخطى 800 متر مربع فى حديقة الأورمان، بمشاركة نحو 25 عارضاً.

وفى الإسكندرية، قال المحاسب محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم توفير كرتونة بمعارض «أهلاً رمضان» فى المحافظة، بأسعار مناسبة للجميع تصل إلى 50 جنيهاً، وتتكون من كيلو أرز، و2 كيلو سكر، وعلبة سمن، وعلبة صلصة.

وشهدت معارض «أهلاً رمضان» فى محافظة قنا، إقبالاً كبيراً من المواطنين عليها، لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبنسب تصل إلى 30%، ومنها اللحوم والدجاج، وحرصت غالبية الأسر على شراء كميات كبيرة من هذه المعارض لاستهلاكها فى رمضان.