برلماني يطالب وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع

طالب النائب إيهاب عبد العظيم، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع المهمة والضرورية للمواطن؛ لضبط ارتفاع الأسعار والحد من السوق السوداء.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع

وعقب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على حديث النائب إيهاب عبد العظيم، بأن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير في ضبط السلع.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق جملة في غرب مركز العدوة بالمنيا، ويوجد مساحة 20 ألف متر أرض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود لعمل منطقة جملة مناطق لوجستية، وهو ما عقب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.

وطالب عبد العظيم بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث التموين وغيرها، موجها الشكر لمحافظ المنيا، ووكيل وزارة التموين بالمنيا ورئيس الغرفة التجارية، لدورهم في تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تشديد الرقابة لضبط الأسواق

ومن جانبه، قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا: «احتياجات الناس الفقيرة من الوزارة دقيق وسكر وزيت وأرز ومكرونة، وصعيد مصر والمنيا من أفقر المحافظات وبها عزب ونجوع، وهناك أفكار عديدة ورجال أعمال ممن يقبلون على المشاركة المجتمعية ممكن يأخذوا حصة مخبز كامل ويتولوه وهتحل مشكلة كبيرة في الخبز».

وأكد «حتة» ضرورة استمرار الحملات الرقابية التموينية، وتشديد الرقابة لضبط الأسواق والأسعار لحماية المواطنين من جشع التجار.