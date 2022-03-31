نيفين جامع: نتطلع لتعزيز التواجد الاستثماري المصري بالسوق الأنجولية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع دول القارة الإفريقية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التواجد المصري في القارة الإفريقية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وأسواق القارة بشكل خاص بهدف تحقيق مستهدفات الدولة المصرية والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال فعاليات الملتقى الاستثماري المصري الأنجولي والتي ألقاها نيابة عنها الوزير مفوض، يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وشارك في الملتقى الذي نظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وزراء الخارجية والشباب والرياضة الأنجوليين، والمدير التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمديرة العامة لمبادرة التجارة الافريقية البينية بالبنك، إلى جانب نخبة من مجتمع رجال الأعمال بالبلدين بالتعاون مع السفارة الأنجولية بالقاهرة.

20 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021

وقالت الوزيرة إنه على الرغم من علاقات التعاون المتميزة بين الجانبين المصري والأنجولي إلا أنه مازال هناك مجال كبير لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي سجل 20 مليون دولار عام 2021 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 19.3 مليون دولار ، وهو ما لا يتناسب مع القدرات والإمكانات الكبيرة للسوقين المصرية والأنجولية خاصة في ضوء أن أنجولا تأتي كثامن أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء بناتج محلي إجمالي يصل إلى 58.4 مليار دولار وتعداد سكاني يصل إلى 33.6 مليون نسمة.

تعزيز التواجد الاستثماري المصري بالسوق الأنجولية

وعلى صعيد العلاقات الاستثمارية، أشار رئيس التمثيل التجاري إلى تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التواجد الاستثماري المصري بالسوق الأنجولية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، الأمر الذي لابد أن يأتي في مقدمة أولويات الشركات المصرية المستهدفة لتوجيه استثماراتها للقارة الإفريقية .

كما لفت «الواثق بالله»، إلى أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس حرص الجانبين المصري والأنجولي على إنشاء منصة تمكّن قطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين من الاعتماد عليها كوسيلة للتعرف على فرص التجارة والاستثمار، وفتح المجال للحوار حول فرص الاستثمار المشترك والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وبشكل خاص في مجالات: الزراعة، ومصائد الأسماك، والنقل، والطاقة، والمياه، والتعدين، والتشييد، والبناء.

ودعا البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى التوسع مستقبلاً في تنظيم فاعليات مماثلة في مجالات تسويق الاستثمارات وذلك لمساندة الدول الإفريقية على تطوير خرائط الفرص الاستثمارية المتاحة لديهم وبما يسهم في تعزيز أواصر التكامل الإفريقي، كما دعا مجتمع رجال الأعمال بالبلدين على التعاون في تنفيذ المشروعات بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.