الإعدام لـ8 متهمين في 3 جرائم قتل بالخانكة.. منهم 4 أنهوا حياة طفل

صدّقت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد سعيد أبو دنيا، على حكم الإعدام لـ 8 متهمين فى ثلاث قضايا قتل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

إعدام 4 قتلوا طفلا

وقضت المحكمة بإعدام ثلاثة أشخاص قتلوا طفلا للاستيلاء على «توك توك»، وكذلك إعدام 4 آخرين لقتلهم طفلا أيضا، فضلا عن إعدام عاطل قتل مزارعا لسرقة ماشيته.

وقضت المحكمة فى حكمها الأول بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين، وهم «سلامة س ص»، و« سليمان هـ س»، و«رمضان ن ف»، بتهمة قتل الطفل «سيف ر س»، 15 سنة، عمدا، بأن استدرجوه ليلا بحجة توصيلهم بمركبة «توك توك» يقودها، وقاموا بذبحه وسرقة المركبة.

وقضت المحكمة بالإعدام لأربعة متهمين، هم «عماد م ص» و«محمد ط ع» و«أحمد م ع» و«محمد ص ص»، لقيامهم بقتل الطفل «أحمد ع ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

كما صدّقت محكمة الجنايات على حكم الإعدام للمتهم «مصطفى م ذ»، 33 سنة، عامل، لقيامه بقتل المجني عليه «حسين ص» عمدا، حيث خنقه بقطعة قماش ليلا أثناء نومه لسرقة ماشيته.

وكان مدير امن القليوبية تلقى عدة بلاغات بالعثور على ثلاث جثث بينهم طفلان.

العثور على جثة شاب

في الحادث الأول، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان العثور على جثة، وتبين أنها لطفل عمره 15 سنة، وأنه يعمل سائقا على مركبة «توك توك»، وتم نقلها لمستشفى الخانكة العام والتحفظ عليها، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن مرتكبي الواقعة هم 3 عاطلين، وأُلقي القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب جريمتهم بقصد الاستيلاء على «توك توك».

وفي الواقعة الثانية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على طفل جثة هامدة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين، وأُلقي القبض عليهم واعترفوا بارتكاب جريمتهم.

وفي القضية الثالثة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة مزارع مقتولا وسط الزراعات في الخانكة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا خنق المجني عليه بقصد الاستيلاء على ماشيته، وأُلقي القبض عليه.

وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت محكمة جنايات بنها أحكامها السابقة.