إعدام 28 طن مخللات فاسدة وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بديرب نجم.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مصنعين للمخللات بهما نقص في الاشتراطات الصحية

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنعين مخلل بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية بديرب نجم، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعين، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط 25 طنا و500 كجم ملح ومخللات «جزر، ليمون، فلفل»، لسوء التخزين.

إعدام كميات كبيرة من المخلل

كما تم إعدام 3 أطنان و30 كجم مخللات وخل، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 8 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.