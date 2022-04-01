حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الحوت، بـأنه شخص شديد الحساسية، مشاعره العاطفية فياضة تجاه من يحب، ويرتبط به بشدة، يرفض العلاقات العابرة أو المؤقتة، ويقتنع بشريك واحد فقط في حياته العاطفية، ومن الصعب أن يبتعد عنه أحد.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

يجب أن تتمهل اليوم، في خطواتك وأفكار مولود برج الحوت، إذ أن القمر الجديد موجود اليوم الجمعة الأول من أبريل، في منزلك الثاني، وكما تنصحك خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، بضرورة الاهتمام بحاباتك اليوم جيدا، وألا تتسرع في أي قرار تتخذه اليوم، بل يجب أن تفكر بتروي وتحليل لكامل الأمور دون أي تسرع، إذ أن الافلاك تؤكد لك أن حساباتك الدقيقة اليوم، ستحقق لك النجاح، وكثير من الإنجازات على صعيد العمل، لهذا يجب أن تتمهل في حساباتك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

مازلت الأفلاك تنصحك اليوم بالهدوء وعدم التسرع في خطواتك على الصعيد العاطفي، إذ أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد تؤكد عليك، أن الفلكي ينصحك بالحفاظ على اللباقة، كما يجب أن تتسم اليوم والتواضع والكتمان، في حوارتك مع شريك حياتك أو من تحب، لهذا يجب أن تكون هادي وتسيطر على انفعالاتك، كما يجب ألا تتسرع على الإطلاق فى إعطاء وعود لشريك حياتك إلا بعد تفكير دقيق، حتى لا تزيد من حدة المشاكل والعقبات فيما بينكما.