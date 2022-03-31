حظك اليوم برج الحوت الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

امرأة برج الحوت شخصية حساسة ومبدعة، ولديها قدرة كبيرة على فهم الأشياء الخفية عنها والوصول إليها بسهولة، إذ تستطيع تحليل جميع الإشارات وقراءة لغة الجسد، وتقوم بإحداث التوازن بين جميع الأمور المختلفة بعناية، ودائما تسعى لتكون على تواصل دائم مع الأشخاص المحيطين بها، وتتميز بأنها امرأة غامضة، لا يمكن فهم ما تفكر به بسهولة، وتحب دائما أن تكون محل اهتمام من الأشخاص المحيطين بها.

وبالنسبة لرجل برج الحوت، فيصعب على صاحب هذا البرج رفض أي طلب للأشخاص المقربين منه، ما يجعله يتحمل الكثير من الأمور التي قد لا يرغب بها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، فقط إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ وزحل في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تعمل في صمت وأن تحافظ على الكتمان، وتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.

برج الحوت والعمل

يتميز مولود برج الحوت بأنه شخصية قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة كبيرة، ويرجع ذلك إلى امتلاكه لقدرة هائلة على تنفيذ المهام، واختيار الاشخاص المناسبة وإسناد تلك المهام إليها.