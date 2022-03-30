حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاعره الفياضة تجاه شريك حياته، تجعل من مولود برج الحوت شخصية تقديم الكثير من التضحيات للطرف الآخر، كما أنه يصعب عليه رفض أي طلب للأشخاص المحيطين به على الإطلاق، ما يجعله يتعرض للكثير من خيبات الأمل والاستغلال من جانب الآخرين، ويكره إيذاء شخص آخر، كما أنه لا يحب المواجهات، خصوصا تلك التي تعرضه للأزمات والوقوع في المشكلات.

ويتميز مولود هذا البرج أيضا، بأن لديه فرط في الحساسية، كما أنه لديه مشاعر جياشة تجعله قادر على إظهار مشاعره التي يكنها للىخرين، ويقوم مولود هذا البرج، بإحداث توازن كبير بين جميع أمور حياته بعناية شديدة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك ويجعلك النجم والقدوة لمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك يمدك بالسحر والجاذبية ويمنحك إطلالة أخاذة.

برج الحوت والعائلة

مولود برج الحوت لديه شخصية ودوده بشكل كبير، تجعله يحرص على إرضاء الأصدقاء وأفراد العائلة كثيرا، كما أنه يسعى إلى حل جميع المسكلات والأزمات التي يتعرضون لها، حتى وإن كانت الحلول على حساب راحته.