قرار عاجل من «المحامين» بشأن واقعة تغيير كارنيهات العضوية

أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين قرارا مهما بشأن صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس بشكل غير صحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل، رجائي عطية.

واقعة كارنيهات نقابة المحامين

وذكرت الأمانة في بيان عنها أنّه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ما أُبلغنا من صدور كارنيهات عضوية نقابة المحامين أمس على وجه غير صحيح، وتحمل توقيعًا لغير نقيب المحامين الراحل الأستاذ رجائي عطية، يحال الموظف حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات بالنقابة العامة إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وكذلك كل من شارك فيما تم طبعه من كارنيهات بالمخالفة للنظام النقابي».

وتابع البيان: «لا تتحمل النقابة أي مبالغ مالية لما تم تنفيذه من كارنيهات بالمخالفة، ويُحال القرار إلى عبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس، لاتخاذ إجراءات التحقيق على وجه السرعة».

وشدد الأمين العام على أنّ كارنيهات عضوية نقابة المحامين، ممهورة بتوقيع النقيب الراحل رجائي عطية، حتى انتخاب نقيب آخر طبقًا للقانون، واعتبرت الكارنيهات الصادرة غير صحيحة، وتستبدل دون رسوم، ويحظر استخدامها، وتعد محررا مزورا يعرض حامله للمساءلة الجنائية والتأديب.