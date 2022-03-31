غرق شخصين سقطا في حفرة أثناء سيرهما ليلا بالدقهلية

غرق عاملان بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطهما داخل حفرة ليلًا تُركت مفتوحة بعد تنفيذ أعمال إصلاحات، ما تسبب في مصرعهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمانهما ونقلهما الى ثلاجة مستشفى أجا المركزي.

سقوط شخصين في حفرة

وورد بلاغ لمأمور مركز أجا من أهالي قرية نوسا البحر، يفيد بسقوط شخصين داخل حفرة مغمورة بالمياه بالقرية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثمانين.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وبالفحص تبين مصرع كل من إبراهيم حامد حامد سلام، 45 عامًا، ونجل عمه مصطفى عبده حامد سلام، 25 عامًا، ونُقلا إلى ثلاجة مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد عدد من شهود العيان في محضر الشرطة أنه أثناء سير المتوفيين ليلًا، ولعدم وضوح الرؤية سقطا في حفرة مغمورة بالمياه تُركت مفتوحة عقب إجراء أعمال صيانة بالقرية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، صرّحت بدفن الجثمانين.