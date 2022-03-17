غرق ربة منزل أثناء غسيل الأواني في ترعة بالمنوفية.. أصيبت بغيبوبة سكر

استقبل مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، جثة سيدة لقيت مصرعها غرقا في ترعة بقرية كفر رزقان، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق.

مصدر أمني: لا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن المتوفاة تدعى «ا.ع»، ربة منزل، وأنها سقطت في المياه أثناء غسيل الأواني، مشيرا إلى أنه بسؤال أفراد أسرتها أكدوا أنها كانت مريضة بالسكر، وأصيبت بغيبوبة وسقطت في المياه، نافين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع ربة منزل تدعى «ا.ع»، 54 سنة، غرقا داخل ترعة في قرية كفر زرقان، وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.