التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف غموض غرق شاب في أبو النمرس

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حادث غرق شاب بأحد المصارف المائية، بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، لاحتمالية تسجيلها ما يفيد في أمر وفاة الشاب؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حيال الواقعة.

المتوفى متغيب منذ يومين

كما استمعت جهات التحقيق لأسرة الشاب، التي قررت أن المتوفى غائب عن المنزل منذ يومين، وعليه أمرت جهات التحقيق بنقل جثة الشاب بعد أن تمكنت وحدتا الحماية المدنية والمسطحات المائية من انتشال جثمانه من ترعة دائرة القسم لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وموافاة النيابة بأسباب وفاته رسميًا.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص طافية بمياه إحدى الترع بدائرة المركز، فتوجهت على الفور لمكان الحادث؛ ليتبين العثور على شاب في العقد الثالث من عمره.

وكشفت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى «أحمد.س»، سائق دراجة نارية «توك توك»، ومقيم بدائرة مركز أبو النمرس متغيب عن المنزل منذ يومين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات.

التعرف على هوية صاحب الجثة الطافية في نهر النيل الصف

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف هوية شاب تم العثور على جثته، بعد أن طفت إلى السطح بنهر النيل بمنطقة الصف في الجيزة، وكشفت التحريات أنه تعرض للغرق منذ عدة أيام.

وتعود الواقعة،عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان أحد الأشخاص طافية بنهر النيل بمنطقة الصف، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، مقيم بإحدى قرى الصف، تعرض للغرق منذ عدة أيام.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حيال غرق الشاب، وجرى إخطار النيابة لتتابع التحقيق في الواقعة.