كريم أبو ذكري عن منافسة مسلسلات الكوميديا برمضان: أتمنى النجاح للجميع

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مسلسله الجديد «مكتوب عليا»، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

ومن جانبه، قال كريم أبو ذكري منتج مسلسل «مكتوب عليا» لـ «الوطن»: «لا يوجد منافسة بالمعنى المتعارف عليه لأن وجود أكثر من مسلسل كوميدي مطلوب لدى الجمهور في شهر رمضان، وأتمنى النجاح للجميع وأن تكون كافة المسلسلات الكوميدية على مستوى عالٍ».

وتابع: «قد ساهمت الشركة المتحدة في تنظيم الدراما بشكل جيد للغاية وأنها لم تبخل علينا بأي شيء، كما أحب توجيه الشكر للمهندس حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» مؤكدا أنه يتابع العملية الدرامية الرمضانية بشكل مستمر ويتابع معه مباشرة.

وأضاف كريم أبو ذكري، يتواجد عدد من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل منهم الفنان أحمد فهمي وصلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين، وجاء ذلك نظراً لأن طبيعة الأحداث الكوميدية تتماشي مع ذلك وليس فقط لوجود ضيوف شرف في الحلقات، وساعدنا في ذلك السيناريو.

معلومات عن مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

مسلسل مكتوب عليا من الأعمال الكوميدية، التي يتم عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث ينافس المسلسل بعمل كوميدي، خلال أحداثه ظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة، ليفاجئ جلال في اليوم التالي بأنه مكتوب علي جسده كل شيء سيحدث له علي مدار يومه.

ويتحقق أمام عينه بالفعل ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب ، وتتوالي الأحداث في إطار من الكوميديا، حتي يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .

أبطال مسلسل مكتوب عليا

العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، بسنت النبراوي، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف.