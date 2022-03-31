تشييع جثمان والدة الإعلامي شريف عامر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد

بدأت مراسم تشييع جثمان المهندسة «شريدان ذو الفقار»، والدة الإعلامي شريف عامر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل قليل، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر، وشهدت جنازة والدة الإعلامي شريف عامر حضور مجموعة من أصدقائه وعائلته، لدعمه ومواساته، وعلى رأسهم الإعلامي عمرو الليثي.

وأعلن الإعلامي شريف عامر، وفاة والدته صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ كتب: «اكتملت دائرتها، رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله وأحب الأيام إلى قلبها، انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. اليوم، صرت شيخا.. إلى اللقاء يا أمي».

ومن المقرر أن يتلقى العزاء في والدته غدا الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.