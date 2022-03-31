بالأسماء.. مجلس نقابة المهندسين ينتخب هيئة المكتب برئاسة «النبراوي»

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، اليوم، برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة مكتب النقابة العامة.

في بداية الجلسة، هنأ نقيب المهندسين الأعضاء الحضور بمناسبة نجاحهم وتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم.

تلبية احتياجات نقابة المهندسين

وأضاف النبراوي في كلمته، أن الجميع لديه أمل وطموح لتلبية احتياجات النقابة والوطن، مؤكدا ثقته أن الجميع سيعمل كفريق واحد، لتتحرك النقابة للأمام، مشددا على أن المجلس الحالي سيستكمل ما تم من قبل.

انتخابات المهندسين

وانعقدت الجلسة بحضور عدد 52 مهندسا ممن لهم حق التصويت.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:

- المهندس حسام الدين مصطفى إبراهيم رزق وكيلا للنقابة بالتزكية.

- المهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيلا للنقابة بالتزكية.

- يسري عبدالله سالم أمينا عاما للنقابة، بعد فوزه بأغلبية الأصوات.

- محمد ناصر حسين أمين صندوق النقابة بالتزكية.

- أحمد محمد صبري أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات.

- المعتز بالله محمد السيد بركات أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.