نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة اتخاذه إجراءات قانونية ضد مستشفى بالجيزة

نفى الموسيقار أحمد أبو زهرة، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية، ضد إدارة أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة، بعدما وجه اتهامات، بأن الحالة الصحية لوالده شهدت تراجعًا كبيرًا بداخلها، وأصيب بميكروب في المعدة.

وقال أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، أنه لا يُفكر في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المستشفى في الوقت الحالي، إذ أنّ ما يشغل باله حاليًا، هو الاطمئنان على صحة والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وخروجه من المستشفى الجديد الذي يُعالج فيه تلك الفترة «أهم حاجة أطمن على صحة والدي ويرجع بيته بالسلامة».

تحسن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وأكد أنّ الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، شهدت تحسنًا إلى حد ما، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث إنه صار يشعر بالمُحيطين به، ويسترد وعيه مُجددًا لكن بشكلٍ طفيف، مُعربًا عن آماله بتحسن الحالة خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

امتناع عبد الرحمن أبو زهرة عن تناول الطعام

وأضاف نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أنّ والده لازال مُمتنعًا عن الطعام حتى الآن، ليحصل على غذاءه من خلال المحاليل والخراطيم، داعيًا الجمهور بضرورة الدعاء له لحين استكمال العلاج وتماثله للشفاء.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد دخل أحد مستشفيات الجيزة، نهاية الأسبوع الماضي، إثر سقوطه مغشيًا على الأرض داخل منزله، ليفقد بعدها الوعي، حيث ظل يتلقى العلاج لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، دون أي تحسن، حيث قال نجله في تصريح سابق لـ«الوطن»: «أبويا تعرض للإهمال الشديد داخل المستشفى، وماكنش فيه أي دكتور كبير بيدخل يطمئن عليه، وجاله ميكروب في المعدة.. مش عارف الناس بتدخل المستشفى عشان تتعالج ولا تتعب أكتر؟».