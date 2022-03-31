تحسن طفيف في حالة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

حرص الموسيقار أحمد أبو زهرة، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده، والذي تعرض لوعكة صحية شديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفقد الوعي على أثرها.

وقال أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالده عبد الرحمن أبو زهرة، شهدت تحسنًا طفيفًا، منذ صباح أمس الأربعاء، وصار يسترد وعيه بشكلٍ طفيف.

وأوضح نجل الفنان أن والده يُدرك المُحيطين به، ويتحدث إليهم من آنٍ لآخر، قائلًا: «أبناؤه وأحفاده كانوا معه في المستشفى وبيتكلم معاهم إلى حد ما».

والدي لا يزال يتواجد داخل العناية المركزة

وأضاف أنّ عبد الرحمن أبو زهرة، لا يزال يتواجد داخل العناية المركزة، ويمتنع عن الطعام، ويتلقى غذاءه عن طريق المحاليل والخراطيم، لافتًا إلى أنّ الأيام القليلة المُقبلة، قد تشهد تحسنًا في حالته الصحية.

وناشد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، الجمهور، بتكثيف الدعاء لوالده، لحين التماثل للشفاء، واستعادة عافيته من جديد، لا سيما أنه مُصاب بكسور في منطقة الحوض أيضًا.

تفاصيل إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بميكروب في المعدة

يذكر أنّ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دخل أحد مستشفيات منطقة الدقي، يوم الخميس الماضي، بعد سقوطه مغشيًا على الأرض داخل منزله، ليفقد الوعي بعدها، إلى أنّ شهدت حالته الصحية تدهورًا كبيرًا بعد مرور 3 أيام تقريبًا، ليُقرر نجله نقله إلى مستشفى آخر بالقاهرة.

وكان عبد الرحمن أبو زهرة، أصيب ببكتيريا في المعدة، بعد دخوله المستشفى، حيث تساءل نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة، بقوله: «مش عارف الناس بتدخل المستشفى عشان تتعالج ولا تتعب أكتر».