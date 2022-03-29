رشوان توفيق يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة بعد نقله إلى «الجلاء»

نقل مساء أمس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مستشفى الجلاء، بعد معاناة نجله أحمد من الإهمال الصحي الذي تعرض له والده، وإصابته ببكتيريا في المستشفى السابق، الذي دخل للعلاج به بداية من الجمعة الماضية، بعد تعرضه للإغماء في منزله، وسقوطه على الأرض، الذي أثر عليه وأصابه السقوط بكسر في الحوض.

الفنانون يطمئنون على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

وبعد نقله إلى المستشفى، توجهت للزيارة إليه الفنانة نهال عنبر للاطمئنان على حالته الصحية في الوقت الحالي، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبو زهرة حالته مستقرة، وإن نقابة المهن التمثيلية تتواصل مع عائلته بشكل مستمر.

وطلبت من الجميع الدعاء لأبو زهرة، مؤكدة أنه أحد المبدعين في مصر، وقدم الكثير من الأعمال الهامة طوال مسيرته الفنية.

وحرص أيضا على الاطمئنان على أبو زهرة، الفنان رشوان توفيق، الصديق المقرب لأبو زهرة، والذي يطمئن عليه بشكل شبه يومي.

وآخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان في فرح سارة صبري حفيدته والذي حرص على التواجد بالفرح بالرغم من وجوده وقتها في فترة نقاهة ما بعد كورونا إلا أنه أصر على الحضور ورقص بصحبة حفيدته ولقى الفيديو تفاعل كبير مع عبد الرحمن أبو زهرة متمنيين له المزيد من الصحة والعافية.

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مسلسل "موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني وأمينة خليل ورنا رئيس وطه دسوقي وسماء إبراهيم ومحمد رضوان والذي عرض قبل عدة أشهر، كما ينتظر أبو زهرة عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف" والذي يشارك في بطولته مع محمود حميدة، خالد النبوي، محمد فراج، أحمد عيد، غادة عادل وغيرهم من النجوم.