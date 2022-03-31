«الموسيقيين» توقف التعامل مع المنتج وليد منصور وشركته «تالنت»

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، إيقاف التعامل مع المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور وشركته تالنت دبليو إم بسبب عدم تسديد المبالغ المستحقة عليه.

استدعاء «الموسيقيين» لوليد منصور

وجاء البيان في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والاجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونآ

وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعة 2022 /3 /11 بحديقة فاملي بارك بالتجمع بالقاهرة رغم مطالبته المتكررة ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل وعليه أولا منع التعامل شركة تالنت ويحظر علي أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية

الموسيقيين تخطر بعدم التعامل مع وليد منصور

تابع «ثانيآ تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر، حتى التصرف وصدور قرار آخر، أو استمرار الوقف، وفي نفس السياق يتم استدعاء المتعهد وليد منصور من نقابة المهن الموسيقية، وسؤاله في مخالفته، فيما نسب إليه بعدم سداد باقي مستحقات الشاب خالد الجزائري عن حفل بالقاهرة، رغم التزام المطرب بكامل التزامه وذلك حسبما ورد بمذكره تقدم بها وكيله القانوني للنقابة».