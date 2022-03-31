افتتاح المجمع الطبي في مدينة الطور قبل بدء العام الدراسي المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المجمع الطبي بالطور يُجرى تجهيزه ليصبح مستشفى على أعلى مستوى لخدمة أهالي مدينة الطور، موضحا افتتاح المرحلة الأولى للمجمع قبل العام الدراسي المقبل، ليصبح مؤهلا لخدمة كلية الطب بجامعة الملك سلمان.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء اليوم، أنه تقرر تحويل مستشفى الحميات بالطور إلى معمل مشترك، ويتم عمل دراسة وعرضها للبدء في التحويل.

معمل مشترك

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال زيارته إلى مستشفى الطور المركزي ومستشفى الحميات، أنه جرى الاتفاق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على استغلال أرض المستشفى المركزي القديم بالطور في مشروع خدمي لصالح المواطنين، واقترح المحافظ إقامة حديقة مركزية مكان المستشفي بعد إزالته.

وذكر الوزير، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي كل مدن جنوب سيناء، بداية من رأس سدر وحتي طابا، مضيفا أن الوزارة تسعي جاهدة لتنفيذ المنظومة.

وقال المحافظ، إن المحافظة تحتاج المزيد من الخدمات الطبية لسد احتياجات المواطنين في قطاع الصحة.

تفاصيل المجمع الطبي

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إن مجمع الطور الطبي يبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ونسبة الإنشاءات 60%، ومقسم إلى ثلاثة طوابق، موضحا أن المجمع يضم 157 سريرا، عبارة عن 110 أسرّة إقامة، و28 سرير رعاية مركزة، و12 حضانة للأطفال المبتسرين، و7 أسرّة استقبال.

بالإضافة إلي غرف العمليات وثلاجات حفظ الموتي، معامل، مخازن، مكاتب إدارية.