«حياة كريمة» توزع مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية

وزعت مبادرة «حياة كريمة»، اليوم الخميس، عدد كبير من عبوات المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، في قرى محافظة الإسماعيلية، ضمن مبادرة «وصل الخير» التابعة للمؤسسة.

وقال محمد ترك، منسق المبادرة في الإسماعيلية، إن عملية التوزيع ستشمل العديد من القرى، فهناك 6 آلاف عبوة تضم مواد غذائية، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

منسق المبادرة: نستهدف الأسر الأولى بالرعاية

وقال منسق المبادرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المبادرة تستهدف الأسر التي جرى بحث حالتها عبر فرق الرصد الخاصة بالمبادرة، موضحا: «وصلت قافلة اليوم، وجاري توزيعها على الأسر في عدد من قرى مراكز القنطرة وأبوصوير وتوابعها ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستهداف الأسر الأكثر احتياجا».

وأوضح أن هناك عدد من القوافل الخاصة بمبادرة «وصل الخير» تصل الإسماعيلية تباعا، ليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع، كما أنها تنتشر في كافة محافظات الجمهورية بنفس التوقيت لاستهداف الأسر قبل بدء شهر رمضان.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول قطار قوافل «وصل الخير»، إلى مراكز وأحياء بعض المحافظات بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي، ضمن حملة المليون كرتونة، والتي بدأ توزيعها قبل عدة أيام.

أهداف «حياة كريمة»

وبحسب بيانات مؤسسة «حياة كريمة» فإن حملة المليون كرتونة، تأتي في إطار إيمانها بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقرا، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين.