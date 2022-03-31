خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية ضمن «حياة كريمة» في 10 محافظات

أطلقت مبادرة القرن «حياة كريمة» من أجل توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كافة، مستهدفة التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير الحياة الكريمة التي تتمتع بالتنمية المستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، بإرادة وسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال المؤسسة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجاً

وأشارت الصحة المصرية إلى أن قوافل حياة كريمة الطبية تقدم كافة خدماتها بالمجان، إذ يتم توقيع الكشف وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وحددت «الصحة»، في بيان لها، أماكن تمركز القوافل المجانية، محددة أماكن تمركز القوافل اليوم، في 10 محافظات.

10 قوافل طبية مجانية اليوم

وتابعت الصحة يتم إطلاق 10 قوافل طبية بمناطق أرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وكفر المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والمراقي (بهي الدين – مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والكوم الأحمر مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومحلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، اليوم الخميس الموافق 31 مارس.

الكشف والعلاج مجاناً

وذكرت وزارة الصحة أنَّه يتمّ توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، على أن تضم القوافل تخصصات: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.