طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة ضمن «حياة كريمة».. رواتب تصل لـ5 آلاف

تعمل وزارة القوى العاملة على توفير العديد من فرص العمل ضمن مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، بحسب ما أعلنه محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن فرص العمل المتاحة لديها من خلال نشرة التوظيف التي تنشرها بشكل دوري شهريا، إذ أتاحت الوزارة 6431 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، لشغلها خلال شهر مارس وأبريل، يخصص جزء منها لذوي الهمم والعزيمة، وبرواتب تصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، إذ يتم تقدير الرواتب طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي اللذين يحظى بهما العامل، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص بـ17 محافظة.

طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الراغبين في الالتحاق بوظائف حياة كريمة التابعة لوزارة القوى العاملة، يمكنهم التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل» تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، كما نوهت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

القوى العاملة توفر فرص عمل ضمن حياة كريمة في 17 محافظة

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 995 وظيفة، تتمثل في 4 مديري مطعم، مدير تسويق، مدير مبيعات، مدير جودة، 50 مندوب توزيع، مدير مالي، 13 مندوب مبيعات، 10 مهندسي كهرباء، 5 مهندسي ميكانيكا، 15 فني كهرباء، 20 فني ميكانيكا، 5 إداريين، 25 خدمة عملاء، 2 أخصائي مشتريات، 5 مدخلي بيانات، مصمم مواقع، 10 مضيفين، 33 فرد أمن، منهم 12 من ذوي القدرات الخاصة، 80 شيف مشويات وحار وشرقي، 17 مساعد شيف، 20 مراسلا بنكيا، 20 مراسل محافظ، 24 سائقا مهنيا، 10 سائقي نقل ثقيل، 10 اسيتوارد، 50 جزارا، 85 عامل مخازن، 120 عامل إنتاج، 210 عمال تجميع، 20 فنى لحام، 10 براد إسطمبات، 11 مراقب جودة، 30 عامل تشغيل ماكينات، 3 عمال زراعيين، 10 عمال سنجر، 10 عمال أوفر، 10 عمال أورليه، 10 عمال كوع، 10 عمال زراير، 10 عمال جودة، 10 مساعدي ويتر، 5 هوست، 15 عضو فريق، فني صيانة، 8 مراقبي عمال.

وظائف حياة كريمة بمحافظة الشرقية.. تابعة للقوى العاملة

كما أوضحت القوى العاملة، في بيان صادر عنها، أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 3 مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكا باور، مهندس مدني، 6 كيميائي، 2 محاسب، مدير تسويق، 6 أخصائي سلامة وصحة مهنية، 2 صيدلي، 5 مندوب مبيعات، 70 منسقة ميدانية، أخصائي طبي او تمريض، 314 عامل إنتاج، 15 عامل 5 %، 5 جوكر، 15 عامل جينز، عامل تدريب، 5 فنى طباعة، 55 فنى صباغة، 3 فنى استيوارد، 65 فنى تجهيز، 10 عامل عادي، 796 فرد امن براتب 3600 جنيه، 2 فنى كهرباء، 17 فنى دهان سيارات، 5 فنى تجميع سيارات، 56 فنى لحام، 4 فنى برادة، 41 خراط، 6 سائق، 20 فنى ديكور، 25 فنى سمكرة، مراقب جودة، 3 أمين مخزن، مشرف مدني، مدخل بيانات، 4 مشرف إنتاج غزل، براد اسطمبات، 6 عامل خدمات، فنى 2N2، وسائق كلارك، عامل تشطيب، 20 فنى صيانة، 12 فنى نجارة، و 20 عامل مكابس .

وظائف حياة كريمة بمحافظة الغربية

كما تم توفير فرص عمل بالغربية، تمثلت في 10 ممرضين، 6 عامل عادي، 10 عامل أوفر، 2 عامل تطريز، 5 عامل خياطة، 3 عامل تعبئة وتغليف، 10 عمال صباغة، 10 عمال طباعة، 5 عمال سنجر، 5 عامل نسيج، 5 عامل أرضية، و 5 مخصص.

وظائف القوى العاملة بمحافظة القليوبية

وفي القليوبية يوجد مجموعة من فرص العمل شملت 4 مدرسة لغة إنجليزية، 3 مدرس رياضيات، 4 مشرفات باص، مدرسة مكتبة، محاسب خزينة، مهندس إنتاج، 350 فرد أمن، 20 عامل إنتاج، 5 عامل تشطيب، كهربائي سيلسيون، وفنى غلاية، و 4 عاملة نظافة.

وظائف القوى العاملة بمحافظتي الجيزة و الإسكندرية

كما تم توفير فرص عمل في الجيزة و الإسكندرية شملت 50 مندوب تسويق خارجي براتب 3500 جنيه مع عمولات، 40 عامل تشطيب، 10 عامل ماكينة، 30 عامل إنتاج، 5 فنى كهرباء، 20 عامل حياكة، 20 مشرف أمن، 245 فرد أمن، و5 عاملة نظافة .

وظائف القوى العاملة بمحافظتي البحيرة وبنى سويف

وفى البحيرة وبنى سويف مطلوب 25 مسئول ائتمان، 4 مهندس كهرباء، 7 فنى صيانة، 30 عامل إنتاج، 5 عامل تحضير، 4 سائق درجة ثانية، 2 عمال مخازن، 5 عامل نظافة 5 %، 90 خدمة عملاء، 17 خدمة عملاء 5 % .

وظائف القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية تمثلت في 400 وسيط تأميني، 3 كاشير، 2 عامل ممرات، 5 عامل إنتاج، 4 عامل خدمات، 3 عامل رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5 %.

وظائف القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد

وفي الوادي الجديد توجد فرص عمل، طباخ ، مساعد طباخ، استيور، 20 عامل عادي، 25 عامل تعبئة وتغليف، 20 عامل فرز، 20 عامل توزيع، وفران، عجان، خراط، طاولجي، و 2 بائعة.

وظائف القوى العاملة بمحافظتي الفيوم وقنا

و في الفيوم وقنا الوظائف المتوفرة هي 6 محاسب، 15 منسق بيع، 12 شيف جزار وجبن، 7 كاشير، 3 مسئول استعلامات، 10 مشرف أمن، 10 تمريض، 3 فرد أمن، 10 عاملة نظافة، 20 عامل إنتاج، 370 وسيط تأمين.

وظائف القوى العاملة في دمياط وبورسعيد

وهناك عدد من الوظائف في دمياط تضمنت 10 مهندس ميكانيكا، 10 مندوب مبيعات، 5 محاسب، 15 إداري، 10 عامل صيانة، 10 حراس أمن، 25 عامل خدمات معاونة، أما في بورسعيد الوظائف المتوفرة مهندس ميكانيكا، محاسب، مسئول تخطيط، أمين مخزن، مندوب مبيعات، 2 عامل خدمات .

وظائف القوى العاملة في الدقهلية

وفى محافظة الدقهلية يوجد 15 مهندس زراعي، 10 طبيب بيطري، 25 مندوب مبيعات، 10 فنى إنتاج، 2 براد اسطمبات، 2 فنى صيانة ميكانيكية، 2 فنى صيانة كهربائية، لحام، 45 عامل مزرعة دواجن، وعامل رخام، عاملة نظافة، 10 منسق ممرات، 10 خدمات معاونة، و 10 عامل مخازن.

وظائف القوى العاملة في البحر الأحمر وأسيوط

وفي محافظة البحر الأحمر فقد وفرت العديد من الفرص من بينها 9 مضيف، 12 مساعد مضيف، 12 طباخ أول وثان، 28 عامل تجهيز وتحضير، 17 مشرف غرف، 3 عامل كافتيريا، 4 عامل زراعي، 2 منقذ، 3 فنى تبريد وتكييف، مشرف وردية بكافتيريا، 2 كهربائي، 2 عامل مخازن، 2 فرد أمن، نقاش، استقبال، 2 عامل مناطق عامة، 2 عامل مغسلة، فنى معدات، و مشرف زراعي، وفى أسيوط ، يوجد نائب مدير فرع، 30 مهندس إنتاج، 500 فني إنتاج، 30 مشرف إنتاج، محاسب، 10 منسقة ميدانية، أخصائية نفسية، 12 مهندس ميكانيكا، 10 مندوب مبيعات، 10 مسئول تمويل، حجز واستقبال، 2 عامل تجهيزات، ريسيبشن، 10 بائعين، 2 تمريض، 10 كهربائي، 10 سباك، 8 عاملة نظافة، 4 مشرف مبيعات، سائق، فرد أمن، 3 شيف سخن وشواية، و كاشير، مساعد كاشير، واستيور.