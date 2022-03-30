«حياة كريمة» توجه 166 قافلة طبية للمناطق المحرومة خلال شهر مارس

أُطلقت مبادرة القرن «حياة كريمة» من أجل توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كافة، مستهدفة التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير الحياة الكريمة التي تتمتع بالتنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة «حياة كريمة» ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

الكشف والعلاج مجانًا

وفي إطار التعاون المشترك، أطلقت وزارة الصحة والسكان 166 قافلة طبية مجانية، تحت مظلمة حياة كريمة، على مدار شهر مارس، بجميع محافظات الجمهورية، مستهدفة المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، للكشف والعلاج مجانًا، وتضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فيما يجري تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

61 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءًا من 20 مارس

وحددت الصحة والسكان، خريطة انتشار 61 قافلة طبية مجانية استهدفت قرى «حياة كريمة» في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، في الفترة من الأحد الموافق 20 مارس، واستمرت حتى الخميس 31 من الشهر ذاته، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن يجري توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

48 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

وأطلقت وزارة الصحة والسكان نحو 48 قافلة طبية مجانًا، في القرى الأشد احتياجًا، وكذا المناطق المحرومة من الخدمات الصحية، واستمرت على مدار 8 أيام، من يوم الجمعة 11-3-2022 إلى السبت 19-3-2022، ضمن «حياة كريمة»، وشملت 12 تخصصًا طبيًا من بينها «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة»، كما وفرت صيدلية لمنح المرضى العلاج بالمجان عقب الكشف عليهم، وتحول الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي للمستشفيات التابعة للوزارة.

57 قافلة طبية مجانية في 10 أيام

كما كشفت وزارة الصحة في بيان لها، عن خريطة انتشار وأماكن تمركز، 57 قافلة طبية مجانية، بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من 28 فبراير والتي استمرت حتى الخميس 10 مارس 2022، بجميع المحافظات، مع التزام القوافل الطبية التي تتواجد بالمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.