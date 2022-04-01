أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 1-4-2022

يحرص الكثر من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم على تناول العصائر الطبيعية والمشروبات المتنوعة خلال ساعات الإفطار، بغرض تعويض الجسم عما يفقده من سكريات خلال ساعات الصيام، كما تحرص الأمهات على أن يتناول أطفالهم الفاكهة الغنية بالفيتامينات المختلفة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الفاكهة في الأسواق.

واهتماما من بوابة «الوطن»، بما يبحث عنه المواطن بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم جمعة الموافق 1 من شهر أبريل عام 2022، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجّلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية للكيلو ما يلي:

- البرتقال: وصل سعر كيلو البرتقال العصير إلى 5.5 جنيه.

- الخوخ: سعر كيلو الخوخ وصل إلى 15 جنيهًا.

- الموز البلدي: سعر كيلو الموز البلدي، وصل إلى 10.75 جنيه.

- التفاح: وصل سعر كيلو التفاح الأحمر المستورد إلى 25 جنيها.

- اليوسفي: وصل سعر اليوسفي إلى 10.75 جنيه.

- الفراولة: سجل سعر الفراولة 12 جنيها.

- الجوافة: وصل سعر كيلو الجوافة إلى 13.5 جنيه.

- الكنتالوب: وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 12 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يلي:

- البرتقال البلدي: تراوح ما بين 2 و 5.5 جنيه.

- البرتقال السكري: تراوح بين 2.5 جنيه و 6.5 جنيه.

- الفراولة: تراوحت بين 7 و 10 جنيهات.

- الجوفة: تراوح بين 4 و 11 جنيهًا

- الماندرين: 12 جنيهًا.

- الكنتالوب: تراوح بين 4 و 8 جنيهات.

- اليوسفي: فيما وصل سعر كيلو اليوسفي لقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

- المانجو: وجاء سعر المانجو المستورد ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

- البطيخ: تراوح سعر حبة البطيخ وزن 8 و10 كيلو ما بين 40 و50 جنيها.

- الخوخ: بلغ سعر الكيلو من الخوخ العريشي 7 و15 جنيهًا.

- العنب: سجل سعر كيلو العنب المستورد سعر 30 جنيهًا للكيلو.