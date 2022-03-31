أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 31-3-2022

تحرص الكثير من ربات البيوت مع اقتراب شهر رمضان، على شراء الفاكهة بأنواعها، لإعداد العصائر على مائدة الإفطار، لتعويض ما يفقده الجسم من سكريات يحتاج إليها خلال ساعات الصيام، وتأتي أهمية الفاكهة في إعداد العصائر، نظرا لاحتوائها على سكريات وجلوكوز طبيعي.

وحرصا على توفير وتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل مستمر خلال تلك الأيام، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية للكيلو كما يلي:

- وصل سعر اليوسفي إلى 10.75 جنيه.

- كما وصل سعر الفراولة إلى 12 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو الجوافة إلى 13.5 جنيه.

- بينما وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 12 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الخوخ وصل إلى 15 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو الموز البلدي، وصل إلى 10.75 جنيه.

- كما وصل سعر كيلو التفاح الأحمر المستورد إلى 25 جنيها.

- ووصل سعر كيلو البرتقال العصير أيصا إلى 5.5 جنيه.

- وجاء سعر كيلو البرتقان بسُرة ليصل إلى 10 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يلي:

- بلغ سعر البرتقال البلدي سعر تراوح ما بين 2 إلى 5.5 جنيه.

- وجاء سعر البرتقال السكري ليتراوح بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

- ووصل سعر البرتقال أبو سرة لسعر يتراوح بين 2.50 جنيها إلى 5.5 جنيه.

- فيما وصل سعر كيلو اليوسفي لقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

- وجاء سعر المانجو المستورد ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

- ووصل سعر حبة البطيخ وزن ما بين 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها.

- وبلغ سعر الكيلو من الخوخ العريشي قيمة تراوحت بين 7 إلى 15 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو العنب المستورد سعر 30 جنيهًا للكيلو.

- ووصل التفاح الأمريكاني ما بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني ما بين 12 إلى 18 جنيهًا.

- فيما جاء سعر كيلو الفراولة اليوم ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

- وبالنسبة لطبق الجوافة تراوح بين 4 إلى 11 جنيهًا

- وعن سعر طبق الماندرين وصل إلى نحو 12 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو الكنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات.