أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022

تبحث الكثيرات عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المباركط، حيث تكثر الاجتماعات والعزائم الأسرية، وتعد الفاكهة بأنواعها من الأطعمة التي توجد على مائدة الإفطار في رمضان، خاصة في العصائر أو الحلوى.

وفي هذا الصدد، يعرض لكم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية الاقتصادية، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفي سوق العبور وفق الموقع الرسمي على الإنترنت، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية للكيلو كما يلي:

موز بلدي 10.75 جنيه.

تفاح أحمر مستورد 25 جنيه.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

برتقان بصرة 10 جنيهات.

يوسفي 10.75 جنيه.

فراولة 12 جنيها.

جوافة 13.5 جنيه.

كنتالوب 12 جنيها.

خوخ 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يلي:

البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 5.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة يتراوح بين 2.50 جنيه إلى 5.5 جنيه.

اليوسفي تراوح ما بين 2.5 إلي 6 جنيهات.

كيموكوات وصل سعر الكيلو نحو 15 جنيهًا.

عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

التفاح الأمريكاني ما بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن ما بين 16 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني ما بين 12 إلي 18 جنيهًا.

كيلو الفراولة اليوم تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

طبق الجوافة تراوح بين 4 إلى 11 جنيهًا

طبق الماندرين نحو 12 جنيهًا.

الكنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات.

مانجو مستورد سوداني تراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

بطيخ حبة وزن ما بين 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها.

الخوخ العريشي تراوح بين 7 إلى 15 جنيهًا.

برقوق مستورد نحو 22 جنيهًا.

الحرنكش بين 13 جنيها حتى 15 جنيهًا.

الكيوي 20 جنيهًا.