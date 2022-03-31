حظك اليوم برج الدلو الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مولود برج الدلو أجراء التجارب الجديدة بشكل دائم ومستمر، فهو يحب التجديد، ولا يحب الرتين على الإطلاق، ما يجعله يبحث عن الوظائف المناسبة لشخصيته تلك، وتلك التي يستطيع من خلالها السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه يحب الاستقلالية، ولا يحب أن يكون مقيد بأي من الأشياء، ويبذل الكثير من الجهود الكبيرة للتفكير خارج الصندوق في المشكلات والأزمات التي يتعرض لها، ويمتلك مولود هذا البرج قدرات فكرية عميقة.

ويفتقر مولود برج الدلو إلى التركيز لفترة زمنية كبيرة، كما أنه يتميز بالعصبية الشديدة، ولا يمكن لأحد أن يقوم بإقناعه أو بتغيير رأيه بسهولة، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

الحياة المهنية عند برج الدلو

يحب مولود برج الدلو تقلد المناصب العالية، ككما أنه لديه قدرة كبيرة على إحداث توازن بين حياته المهنية وحياته الأسرية وحياته الشخصية أيضا.