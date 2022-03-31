حظك اليوم برج القوس الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

طبيعته النارية الحاة تجعل من مولود برج القوس شخصية سريعة الغضب والانفعال، وبالرغم من ذلك، فهو لديه قلب حنون، يهدأ من غضبه سريعا، ويحرص على الاعتذار للمقربين منه عن ما صدر منه أثناء غضبه، كما انه لديه لسان سليط، لا يخجل من الانتقاد اللذع إذا احتاج لذلك، أو إذا استفزه أحد الأشخاص، ويحب مولود هذا البرج السفر والترحال والتنقل من مكان لمكان آخر، ولا يحب قضاء وقت طويل أو مدة زمنية كبيرة في مكان واحد، ولكنه يرمي نفسه في المغامرات الجديدة، حتى وإن كان مصير ذلك مجهول.

ويتميز مولود برج القوس بأنه كريم على المحيطين به بشكل كبير، ولا يحب أن يحرم نفسه من أي شيئ، كما أنه يحمل في داخله قلب طفل، ويحب الانطلاق كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك إصرارا، ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم لمساندة الأحباب، وقد تجد السعادة في الحب والعطاء.

برج القوس والعمل

يحرص مولود برج القوس في العمل على إنجاز جميع المهام المسندة إليه على أكمل وجه، كما أنه يحرص على الوصول لمناصب قيادية، كما أنه بارع في الوظائف المماثلة للتسويق، ويحب مولود هذا البرج صنع الاموال حتى يستطيع صرفها وإنفاقها على ملذاته.