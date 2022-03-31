حظك اليوم برج الجدي الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي لديه شخصية جاده وقوية وحادة الطباع، الامر الذي يجعل الآخرين المحيطين به يشعرون بالحزن الدائم على وجهه، ولكن هذا لم يكن سوى تحمل للمسئولية منه، وعندما يكون لديهم هدف يسعون لتحقيق، فلا يتراجع عن تحقيق هذا الهدف بالشكل الذي يشعره بالرضا، كما انه دقيق في المواعيد بشكل كبير، ما يجعله شخصية منظمة ومرتبة حتى في نجاحه في عمله، وبالرغم من أنه دائما يشعر بالمسئولية، إلا أنه لايفضل الزواج في سن مبكر.

يستطيع مولود برج الجدي أن يسيطر على نفسه وعلى إنفعالاته بشكل كبير، الأمر الذي يجعله يكتسب صداقة الكثيرين لأنه يستطيع امتصاص غضبهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم المغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

الحب عند برج الجدي

لم يكن من السهل أن يتم اكتساب قلب مولود برج الجدي، إذ انه لا يمكن كسر جدرانه والوصول إلى قلبه بسهولة، كما أنه شخصية كتومة بشكل كبير، ولا يحب أن يخبر المحيطين به عن تفاصيل علاقته العاطفية على الإطلاق.