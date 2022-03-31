التموين: 300 سيارة مواد غذائية للجيزة.. ومواطنون: «الأسعار أرخص من بره»

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التموين خصصت 300 سيارة متنقلة لمحافظة الجيزة، منها 40 سيارة لتقديم اللحوم الطازجة والمجمدة، وباقي السيارات توفر السلع الغذائية.

سعر اللحوم البلدية والمجمدة

أوضح «كمال»، خلال استضافته في تقرير تلفزيوني لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن المنافذ الثابتة التابعة للمحافظة وبإشراف وزارة التموين تطرح اللحوم بأسعار خاصة، وسعر اللحم السوادني الطازج 95 جنيها للكيلو، وسعر اللحم البرازيلي المجمد بـ80 جنيها للكيلو وانخفض سعره 5 جنيهات، والدواجن المجمدة بـ48 جنيها للكيلو.

أشار «كمال»، إلى أن الهدف من المعارض تأكيد وجود الدولة ممثلة في وزارة التموين من خلال المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ أمان وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لافتا إلى أن زيادة المعروض تمكن من مواجهة الاستعدادات لشهر رمضان.

وأكد مساعد وزير التموين، أن المنتجات تقدم بجودة عالية بالرغم من انخفاض سعرها، لافتا إلى أن وزارة التموين تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة التي تتضمن الجودة المرتفعة والسعر المنخفض والكميات الكبيرة، وإلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأفضل جودة.

إشادة المواطنين بجودة منتجات منافذ التموين

وأشاد المواطنون بجودة المنتجات وأسعارها مقارنة بالأسواق الحرة، وبالدمج بين القطاع الخاص والحكومي، وكذلك توافر الخبز بالوزن المتفق عليه بجودة عالية وبكميات وفيرة، ولأهمية تواجد الرقابة المستمرة من المحافظة ووزارة التموين والأجهزة المعنية.