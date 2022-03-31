أسماء 11 مصابا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بكفر الشيخ

حصلت «الوطن» على أسماء 11 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي أمام قرية بر بحري الواقعة على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة أسماء المصابين من خلال التقرير الطبي بمستشفى بلطيم المركزي، وهم أحمد ممدوح الجندي، 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف الايسر، من بلطيم، ومحمود عبد العزيز السيد، 28 سنة، من بلطيم، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام أحمد عبد السلام، 21 سنة، من الحامول، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

كما تبين إصابة كل من أحمد توفيق حسب الله، 27 سنة، من بلطبم، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد السيد محمد، 20 سنة، من بلطيم، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد الشرنوبي، 28 سنة، من بلطيم، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسمين إبراهيم يوسف، 27 سنة، من الحامول، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووردة سليمان علي، 38 سنة، من الحامول، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وراوية عبد السلام يسري، 40 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متعددة بالجسم، من الإسكندرية.

كما أصيبت سميحة كمال محمود، 22 سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى زكريا السيد، 25 سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إسعافات أولية

كما أعلنت غرفة العمليات أن الحالات المصابة في حادث الطريق الدولي تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.