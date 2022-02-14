بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي بالبحيرة

أصيب، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، على الطريق الدولي بكوبري كوم الطرفاية اتجاه رشيد محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث والفحص تبين إصابة: أحمد ممدوح فتحي عبده، 18 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، عبد السلام عبيد عناية، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ممدوح ربيع فتحي سالم، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، شعبان سعيد أبو حسن، 40 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين في قرية كوم الطرفاية، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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وكان مستشفى بدر المركزي قد استقبل جثة شاب يدعى محمد موسى محمد سيد، 27 سنة، مقيم في القليوبية، توفي إثر إصابته في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.