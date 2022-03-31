إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، وأسرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وغرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ببر بحري على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين بلطيم والإسكندرية.

6 سيارات إسعاف تنقل المصابين

وتبين إصابة 11 شخصا، وهرعت 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين، وجاري نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأعلنت غرفة العمليات بمديرية الصحة رفع حالة الطوارئ بالمستشفى.

وفي وقت سابق، أصيب شخصان بإصابات متفرقة لتصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل على طريق عزبة الشيخ التابعة لمركز كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

انتشار رادارات على الطريق الدولي لمراقبة السرعات

وتقع الكثير من الحوادث على الطريق الدولي الساحلي ورافده بسبب السرعة الزائدة من قبل قائدي السيارات والمركبات، باعتباره طريق واسع ومفتوح، فيما تنتشر رادارات إدارة مرور كفر الشيخ، على الطريق لمراقبة السرعات وتغريم المخالفين من السائقين.

وتقوم أقسام مستشفيات كفر الشيخ العامة والمركزية بتقديم العلاج اللازم للمصابين في حوادث الطرق، حيث تتحرك الإسعاف سريعا لنقل المصابين ويتم توفير مستلزمات الجراحة والمستلزمات الطبية والخيوط في أقسام الاستقبال، ضمانا لسرعة تقديم الدعم الطبي للمصابين مع سرعة إجراء الجراحات اللازمة سواء الخاصة بالكسور في العظام أو العمود الفقري فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستشفى كفر الشيخ العام.