إصابة طالب قفز من أعلى الدائري بكسور.. حاول النزول من المكان غير المخصص

أصيب طالب عمره 20 سنة بكسور بالغة إثر بسبب القفز من أعلى الطريق الدائري، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الطالب كان يحاول الهروب من أعلى الطريق الدائري، وتحديدًا في منطقة الأعمال بالطريق الدائري، وعندما قفز من تلقاء نفسه سقط على الأرض مصابًا بكسور بالغة وتحرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة الجيزة.

بلاغ بسقوط شاب من أعلى الدائري

كان العميد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة تلقى بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أعلى الطريق الدائري، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث و تبين أن الطالب المصاب عمره 20 سنة ويقيم في منطقة البساتين بالقاهرة وأنه حاول النزول من أعلى الدائري بعيدًا عن المكان المخصص للنزول، فقفز من منطقة الأعمال فسقط أرضا وتعرض لإصابته كسر بالساعد الأيسر.

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل شابين شقيقين في معركة (المخلل) بالمنيرة الغربية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اعتدوا على المجني عليهما بالأسلحة البيضاء ما تسبب في وفاتهما في الحال ونقلا إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

تحريات المباحث: خلافات مالية سبب معركة المخلل

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهمين والمجني عليهما تربطهم تعاملات تجارية وقبل الحادث نشبت بينهما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم وانتهت بمقتل شقيقين بعدة طعنات نافذة، وتمكن المتهمون الثلاثة من الهرب عقب الجريمة لكن المباحث ألقت القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وتحرر محضر وأحيلوا إلى النيابة العامة التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد، وتم تحريز الأسلحة المستخدمة في الجريمة.